Ufficiale: Solomon alla Fiorentina

02/01/2026 | 18:22:54

Primo colpo dell’era Paratici per la Fiorentina che ha annunciato Manor Solomon, il giocatore arriva in prestito dal Tottenham.

Questa la nota: “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manor Solomon dal Tottenham Hotspur. Solomon, nato a Kfar Saba, in Israele, il 24 luglio 1999, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella degli Spurs, le maglie di Shakhtar Donetsk, Leeds, Fulham e del Villarreal, collezionando 30 presenze tra Champions League ed Europa League e mettendo a segno 5 reti. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 48 occasioni la casacca della Nazionale maggiore del suo Paese segnando 8 gol”.

Foto: X Fiorentina