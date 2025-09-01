Ufficiale: Soler nuovo giocatore della Real Sociedad

01/09/2025 | 20:16:41

Carlos Soler è un nuovo giocatore della Real Sociedad, arriva dal PSG. Il comunicato del club basco: “La Real Sociedad e il Paris Saint-Germain hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Carlos Soler al club basco. Il Real ha inoltre raggiunto un accordo con il giocatore fino alla fine della stagione 2028-29, con la possibilità per il club di estendere il suo contratto per un’ulteriore stagione”.

FOTO: X Real Sociedad