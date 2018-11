Il Macclesfield Town, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, nelle scorse ore ha annunciato di aver affidato la propria panchina a Sol Campbell. Il roccioso ex difensore di Tottenham e Arsenal e della Nazionale inglese, dopo la breve esperienza come vice commissario tecnico di Trinidad & Tobago, riparte dalla League Two, la quarta divisione inglese.

Foto: Daily Mail