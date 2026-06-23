Ufficiale: Smolcic rinnova con il Como fino al 2031

23/06/2026 | 15:58:06

Il Como ha annunciato il prolungamento del contratto di Ivan Smolčić fino al 2031.

Questo il comunicato:

“Il Como 1907 è lieto di annunciare che Ivan Smolčić ha firmato un nuovo contratto con il club fino a giugno 2031.

Il difensore croato è approdato al Como nel gennaio 2025 e da allora è diventato una figura di spicco della rosa della prima squadra, collezionando 41 presenze e fornendo due assist tra Serie A e Coppa Italia.

La sua costanza, la solidità difensiva e la disponibilità ad adattarsi lo hanno reso una presenza preziosa nella rosa di Cesc Fàbregas, contribuendo a una stagione caratterizzata da progressi significativi per il club, tra cui la storica prima qualificazione del Como 1907 in Champions League”.

Foto: Instagram Como