Ufficiale: Smalling nuovo giocatore del Porto

30/09/2026 | 23:34:18

Smalling nuovo giocatore del Porto, il comunicato ufficiale: “L’FC Porto ha appena ingaggiato un altro difensore centrale dotato di esperienza internazionale e di un curriculum di alto livello nei principali campionati mondiali: Chris Smalling ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione – con opzione per un anno supplementare – approdando ai campioni nazionali a parametro zero. Nato a Greenwich, nella zona sud-orientale di Londra, il nuovo numero 6 biancoblù ha mosso i primi passi calcistici nella periferia della capitale inglese; ha militato anche nel Millwall prima di entrare nel settore giovanile del Maidstone United, club del Kent attivo nelle categorie minori del calcio britannico. Dopo essersi messo in luce nelle sue prime partite tra i professionisti, ha ricevuto un’offerta dal Fulham, aprendosi così le porte del campionato inglese e delle competizioni europee. Durante la sua seconda stagione a Craven Cottage, Smalling ha contribuito a portare la squadra londinese in finale di Europa League, prima di trasferirsi al nord. Poco dopo il suo arrivo al Manchester United, Smalling ha vinto il Community Shield al debutto ufficiale e si è laureato campione nazionale nei suoi primi mesi sotto la guida di Alex Ferguson. È seguita un’altra vittoria nel Community Shield, che ha preceduto il suo atteso esordio con la nazionale inglese – voluto da Fabio Capello – in una partita di qualificazione a Euro 2012. Nel corso di nove stagioni a Old Trafford, il difensore – che vanta 31 presenze con l’Inghilterra – ha collezionato 324 apparizioni con il Manchester United, realizzando 18 gol e vincendo due titoli di Premier League, un’Europa League, una FA Cup, una Coppa di Lega e tre Community Shield. Nel frattempo, è stato inserito nella squadra ideale della stagione 2016/17 di Europa League ed è stato titolare con l’Inghilterra ai Mondiali del 2014 e a Euro 2016. Nell’estate del 2019, Chris Smalling ha intrapreso la sua prima avventura all’estero firmando con l’AS Roma; ha vestito la maglia del club per cinque stagioni, vincendo un altro titolo internazionale e guadagnandosi un posto nella squadra ideale della stagione 2021/22 di Conference League. Nelle ultime due stagioni, il difensore trentaseienne ha giocato agli ordini di Pedro Emanuel all’Al-Fayha, in Arabia Saudita, collezionando 56 presenze sotto la guida dell’ex difensore del Porto. Forte di 31 presenze con la nazionale inglese e di un palmarès ricco di trofei, Chris Smalling si appresta a rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Francesco Farioli”.

foto x porto