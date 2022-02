Ufficiale: Slimani torna allo Sporting Club

Dopo 6 anni lontano dallo Sporting, Islam Slimani, torna in biancoverde. Ecco le sue dichiarazioni sul sito Ufficiale del club portoghese: “Torno perché piaccio ai tifosi e perché piaccio al club. Per me, questa è la cosa più importante nel calcio. Mi mancava lo Sporting, i tifosi e Alvalade. Quindi la decisione è stata molto facile. È bello essere di nuovo a casa. Era con questa maglia che ero più felice. Lo Sporting è casa, mi sento bene qui e sono felice. Quando lasci bei ricordi, è così.”

FOTO: Profilo Instagram Sporting