Ufficiale: Skriniar è un nuovo giocatore del Fenerbahce

01/08/2025 | 00:23:15

Il Fenerbahce un accordo con il Paris Saint-Germain e con il giocatore per il trasferimento definitivo del difensore centrale slovacco Milan Škriniar, che si era unito in prestito alla nostra Prima Squadra durante la sessione di mercato invernale. Milan Škriniar ha firmato un contratto quadriennale che lo lega ai colori gialloblù. Diamo nuovamente il benvenuto nella nostra famiglia all’esperto difensore e auguriamo grandi successi in gialloblù con il nostro Fenerbahçe”.