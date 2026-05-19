Ufficiale: Siviglia, si separano le strade con il ds Cordon

19/05/2026 | 17:03:46

“Il Siviglia FC e Antonio Cordón hanno consensualmente risolto il rapporto di lavoro del Direttore Sportivo del club. Entrambe le parti hanno concordato la cessazione del suo contratto al termine della stagione 2025-2026, conclusasi con la permanenza della squadra in Primera Division. L’accordo entrerà in vigore il 31 maggio, al termine dell’attuale campionato nazionale. Antonio Cordón era arrivato a giugno 2025 per occuparsi degli aspetti sportivi della prima squadra. Il Siviglia FC ringrazia Antonio Cordón per il lavoro e la dedizione profusi in questa stagione e gli augura il meglio per il futuro”.

Foto: L’Equipe