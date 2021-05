Ufficiale: Siviglia, salutano Franco Vazquez e Tomas Vaclik

Giornata di saluti in casa Siviglia, è tempo di addio per Franco Vazquez e per il portiere Tomas Vaclik. L’ex Palermo lascia il club andaluso dopo cinque anni intensi: 198 presenze, 26 gol e 19 assist. L’estremo difensore ceco invece ha giocato per tre stagioni mettendo insieme 94 gare, 105 reti subite e 34 porte inviolate. Per entrambi il contratto in scadenza il prossimo 31 giugno non verrà rinnovato, ecco i post sul Twitter ufficiale del club che congeda i due calciatori:

📜 REPORT | Franco Vázquez: five years of magic comes to an end. 🎩#WeareSevilla #NeverSurrender — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) May 25, 2021

Foto: Marca