Ufficiale: Siviglia, rinnovo fino al 2026 per il portiere Alfonso Pastor

Nella mattinata odierna, il Siviglia, ha ufficializzato il rinnovo del portiere Alfonso Pastor. Ecco il comunicato del club spagnolo. “E’ arrivata la firma del contratto che legherà il portiere Alfonso Pastor (Bujalance, 4 ottobre 2000) al Sevilla FC per altre cinque stagioni, fino al 30 giugno 2026. In questa stagione appena conclusa, Alfonso ha potuto esordire con la prima squadra nientemeno che in Champions League, nella partita della fase a gironi contro il Chelsea FC”.

FOTO: Twitter Siviglia