Ufficiale: Siviglia, lasciano Vazquez e Vaclik

Sul sito ufficiale il Siviglia ha salutato due calciatori che hanno avuto un ruolo molto importante negli ultimi anni, ovvero Franco Vazquez (32) ex Palermo e Tomas Vaclik (32).

Vazquez va via dopo cinque anni condensati in 198 presenze, 26 goal e 19 assist. Per lui in Italia si registra una esperienza molto positiva con la maglia del Palermo.

🧞‍♂️ Franco Vázquez y 🧤@vaclos31 se despiden este martes a las 12.00 horas del #SevillaFC. 👇#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 24, 2021

Foto: Twitter Siviglia