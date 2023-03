Ufficiale: Siviglia, esonerato Sampaoli

Il Siviglia ha esonerato Jorge Sampaoli. Il tecnico argentino lascia per la seconda volta il club andaluso, insidiatosi in panchina lo scorso ottobre 2022 ha avuto un rendimento negativo in campionato: sei vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte in diciannove partite. Attualmente al quattordicesimo posto, il Siviglia con 28 punti in 26 partite ha un vantaggio minimo sulla zona calda della classifica. Valencia e Almeria, rispettivamente diciottesima e diciannovesima in Liga, distano solamente due punti. Va meglio in Europa League, dove il club ha raggiunto i quarti di finale da disputare contro il Manchester United. Il percorso europeo non ha evitato, però, l’esonero. L’annuncio ufficiale del club.

ℹ️ Jorge Sampaoli deja de ser el técnico del #SevillaFC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 21, 2023

Foto: sito ufficiale Siviglia