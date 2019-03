Ufficiale: Siviglia, esonerato Machin. In panchina torna Caparros

Il Siviglia cambia guida tecnica. Il club andaluso, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato l’esonero di Pablo Machin, che paga la sconfitta di ieri in Europa League con conseguente eliminazione per mano dello Slavia Praga. Al suo posto torna in panchina Joaquin Caparros che, dopo aver guidato il Siviglia nelle ultime giornate della scorsa stagione, fino ad oggi era il direttore sportivo del club spagnolo.

Joaquín Caparrós releva a Pablo Machín al frente de la primera plantilla del #SevillaFC. Toda la información ➡️ https://t.co/0NisS6HOzR#vamosmiSevilla #WeAreSevilla pic.twitter.com/Fc0hzLydnB — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 15, 2019

Foto: Twitter ufficiale Siviglia