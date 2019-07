Attraverso i propri canali ufficiali, il Siviglia ha annunciato l’ingaggio di Jules Koundé, difensore francese proveniente dal Bordeaux. Per il centrale di 20 anni, contratto di cinque anni, come comunicato proprio dalla società andalusa. “Siamo lieti di annunciare l’accordo per cinque anni con Jules Koundé dal Bordeaux”

Foto Twitter Siviglia