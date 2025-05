Ufficiale: Sits rinnova con il Parma fino al 2028

31/05/2025 | 12:39:34

Il Parma ha annunciato il rinnovo di contratto di Sits con i ducali, la nota ufficiale del club: “Parma Calcio annuncia che Dario Sits ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2028. Nell’ultimo campionato, in forza all’Helmond Sport, ha realizzato 6 gol su 20 presenze nella Seconda Divisione olandese “Eerste Divisie”. Ma la crescita dell’attaccante si è misurata anche con il debutto nella Nazionale A della Lettonia, il 10 ottobre contro la Macedonia del Nord”.Tre giorni dopo, sempre in Nations League, è arrivata la prima gioia con il gol alle Faer Øer nel pareggio per 1 a 1. E il bis di reti è arrivato con il gol del decisivo 1-0 contro Andorra il 21 marzo scorso. In totale 5 presenze e 2 reti con la maglia della Lettonia. Dal 2020 in gialloblu, la storia di Dario continua”.

FOTO: X Parma