Ufficiale: Siracusa, in attacco arriva Parigini

03/09/2025 | 22:06:59

“Vittorio Parigini è un nuovo calciatore del Siracusa. L’attaccante classe 1996 arriva in azzurro dopo aver trascorso la scorsa stagione in Serie C tra Spal e Audace Cerignola. Già protagonista con la Maglia Under 21, con la quale ha collezionato 20 presenze e 6 gol, in carriera vanta una lunga esperienza in Serie A con le maglie di Chievo, Torino, Benevento e Genoa, mentre in Serie B ha giocato con Juve Stabia, Perugia, Bari, Cremonese, Ascoli, Como, Feralpisalò e Lecco. Il calciatore sarà in città nelle prossime ore per mettersi a disposizione di mister Turati in vista dei prossimi impegni ufficiali”.

Foto: sito Siracusa