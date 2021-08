Ufficiale: Simone Rossetti è un nuovo giocatore del Renate

La società A.C. Renate, in data odierna comunica di aver aggiunto all’organico della Prima Squadra il calciatore Simone Rossetti. Nato a Castel San Pietro (BO) il 9 giugno 1997, è un centravanti cresciuto nel settore giovanile del Bologna. Fa il suo esordio nei Professionisti con la maglia della Virtus Francavilla nella stagione 2017/2018, per poi passare all’Imolese e al Modena, dove realizza 10 reti nello spazio di due campionati. Nella scorsa stagione ha trascorso sei mesi al Matelica, prima del passaggio al Novara, con cui si mette in luce realizzando 6 reti in 17 partite. Il fallimento del club azzurro lo ha condotto alla scelta di legarsi alle pantere, con un contratto valido sino al 30 giugno 2024. A Simone va il nostro benvenuto ed un caloroso in bocca al lupo per questa nuova esperienza in nerazzurro.

Foto: logo Renate