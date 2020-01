Ufficiale: Simone Pinna è un nuovo giocatore dell’Empoli

Simone Pinna è un nuovo giocatore dell’Empoli. A dare l’ufficialità della notizia è stato lo stesso club toscano, attraverso una nota: “L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Simone Pinna a titolo temporaneo sino al termine della stagione sportiva 2019-20 con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del Club sardo“.

Pinna è un difensore italiano nato ad Oristano il 17 ottobre 1997. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, si trasferisce in prestito all’Olbia nel gennaio 2016, dove rimane fino alla passata stagione, per un totale di 87 presenze. Quest’estate il ritorno a Cagliari, dove fa il suo esordio in A nella prima giornata di campionato contro il Brescia.

Foto: Instagram Empoli