Ufficiale: Simone Pinna all’Ascoli

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dal Cagliari a titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno le prestazioni sportive di Simone Pinna.

Nato il 17 ottobre 1997 ad Oristano, Pinna è un terzino destro, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, club con cui ha esordito in massima serie nella s.s. 2019/20, prima di trasferirsi all’Empoli in B per la seconda parte di stagione (5 le presenze collezionate coi toscani). Ha vestito in precedenza la maglia dell’Olbia per quattro stagioni con 107 gettoni di presenza.

L’Ascoli Calcio accoglie con un caloroso benvenuto Simone Pinna, che vestirà la maglia n. 18.

Foto: sito ufficiale Cagliari