Ufficiale: Simone Iocolano al Lecco a titolo definitivo

Nuovo arrivato in casa Lecco. Si tratta di Simone Iocolano, centrocampista offensivo che arriva a titolo definitivo. Ecco la nota:

“Calcio Lecco 1912 è orgogliosa di comunicare l’acquisto a titolo definitivo di Simone Iocolano, che diventa ufficialmente un nuovo giocatore bluceleste. Simone nasce a Rivoli (TO) il 17 ottobre 1989 e completa il suo percorso di crescita nelle giovanili di Torino e Sassuolo. Il suo esordio tra i professionisti arriva nella stagione 2008/09 con la maglia dell’Ivrea in Serie C2 per poi approdare a Bassano, dove rimane per sette stagioni, con una breve parentesi alla Vallee D’Aoste Saint Christophe.

Nel gennaio 2016 si trasferisce all’Alessandria fino al trasferimento a Bari, in Serie B, nell’estate del 2017. La sua avventura continua nel Monza di Berlusconi in Serie C e, da gennaio 2019, alla Virtus Entella dove vince il campionato. Nell’ultima stagione ritorna a Monza dove chiude la stagione con 28 presenze, 5 reti e 3 assist e soprattutto un altro campionato in bacheca.

Iocolano è un fantasista in grado di svariare anche lungo le fasce, dotato di un buon piede sia in fase realizzativa che di costruzione.

Benvenuto a Lecco Simone, felici di vederti in bluceleste”.

Foto: sito Lecco