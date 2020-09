Ufficiale: Simone Bonalumi torna alla Giana Erminio

Il difensore Simone Bonalumi vestirà di nuovo la maglia della Giana Erminio, come comunicato dal club:

“A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Simone Bonalumi, con un contratto che lo legherà alla società sino al 30 giugno 2021. Difensore centrale classe 1994, dopo un anno di assenza durante il quale ha vestito la maglia dell’Arzignano Valchiampo, nel girone B di Serie C, collezionando 19 presenze nell’anomala stagione condizionata dal lockdown, Bonalumi ritorna in biancazzurro dopo aver giocato agli ordini di mister Albè ininterrottamente dalla stagione 2013/14 – contribuendo a conquistare la promozione in Lega Pro – alla stagione 2018/19”.

Foto: sito Giana Erminio