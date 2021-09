Ufficiale: Entella, colpo per la difesa! Ecco Matias Silvestre

Bel colpo della Virtus Entella per la difesa. Il club ligure, tramite i proprio canali ufficiali, ha annunciato l’arrivo di Matias Silvestre, giocatore di grande esperienza con un passato in Serie A. Ecco il comunicato:

“La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Matias Silvestre (difensore nato a Mercedes in Argentina il 25/09/1984) che può vantare ben 318 partite in serie A”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virtus Entella Chiavari (@virtusentella)

Foto: Instagram Entella