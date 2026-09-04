Ufficiale: Sierro nuovo giocatore del Parma

04/09/2026 | 15:23:12

Il Parma ha annunciato l’arrivo di Sierro. Il comunicato: “Parma Calcio 1913 comunica di aver ingaggiato il calciatore Vincent Sierro, che entra a far parte della rosa gialloblu dopo la conclusione della sua esperienza con l’Al-Shabab. Il centrocampista ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2027.

Centrocampista classe 1995, nato a Sion, in Svizzera, Sierro cresce nel settore giovanile del club della sua città, con cui esordisce tra i professionisti. Dopo una parentesi in Germania con il Friburgo e un’esperienza in prestito al San Gallo, nel 2019 approda allo Young Boys, con cui conquista due campionati svizzeri e una Coppa di Svizzera. Nel gennaio 2023 si trasferisce al Tolosa, diventando anche capitano del Club e contribuendo alla conquista della Coppa di Francia nella stagione 2022/2023. Si trasferisce poi al’Al Shabab nel 2025.

Nel corso della sua carriera Sierro ha maturato una significativa esperienza anche nelle competizioni europee, scendendo in campo in UEFA Champions League e UEFA Europa League. Nel 2024 ha inoltre fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore della Svizzera, con cui ha finora collezionato 15 presenze e una rete.

Vincent arriva a Parma per mettere la propria esperienza e personalità al servizio della squadra e iniziare una nuova importante tappa della propria carriera in maglia gialloblu”.

foto x parma