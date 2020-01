Ufficiale: Sicula Lonzio, esonerato Bucaro. In panchina torna Grieco

Ribaltone in casa Sicula Leonzio. Esonerato Giovanni Bucaro, sulla panchina del club siciliano torna Vito Grieco. Questo il comunicato ufficiale: “La Sicula Leonzio comunica di aver sollevato Giovanni Bucaro dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra e l’allenatore in seconda Carlo Ricchetti. La guida tecnica della prima squadra viene nuovamente affidata a Vito Grieco, con l’allenatore in seconda Luca Salvalaggio. Domani il primo allenamento settimanale”.