Ufficiale: Sibilli nuovo giocatore della Juve Stabia, arriva dal Bari

31/08/2026 | 14:00:42

Sibilli nuovo giocatore della Juve Stabia, c’è il comunicato: “La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con la Società Sportiva Bari per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto delle prestazioni sportive dell’attaccante Giuseppe Sibilli, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029.

Nato a Napoli il 7 agosto 1996, Sibilli è cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Nella stagione 2015/16 si trasferisce al Siracusa, dove colleziona 29 presenze, realizzando 3 reti e fornendo 5 assist. Successivamente approda alla Sicula Leonzio, con cui disputa 10 gare e mette a segno 5 gol. Nella stagione 2017/18 inizia l’annata a Lentini, in Serie C, totalizzando 4 presenze e 1 assist, prima di trasferirsi nel mercato invernale all’AlbinoLeffe. Con il club bergamasco rimane per due anni e mezzo, collezionando complessivamente 67 presenze, 10 reti e 4 assist.

Nell’estate del 2020 passa al Pisa, dove resta per tre stagioni, totalizzando 94 presenze, 13 gol e 6 assist. Nella stagione 2023/24 si trasferisce al Bari, con cui, nell’arco di tre stagioni, disputa 64 partite, mettendo a referto 13 reti e 9 assist. Nel corso della stagione 2024/25 vive una breve parentesi alla Sampdoria, dove, dopo il trasferimento nel mercato invernale, colleziona 15 presenze, 3 gol e 2 assist.

Giuseppe dopo la firma del contratto dichiara: “Sono felicissimo di tornare a casa, perché per me e la mia famiglia Castellammare è casa. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e tutto lo staff tecnico. Prometto ai tifosi che darò tutto me stesso per questa maglia, perché ho voluto fortemente venire qui. Vi aspetto allo stadio per vivere insieme tante emozioni. Forza Stabia!”

Ufficio stampa e comunicazione S.S. Juve Stabia 1907”.

foto sito juve stabia