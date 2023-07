Ufficiale: si separano le strade di Khedira e dello Stoccarda

Si separano ufficialmente le strade di Sami Khedira e dello Stoccarda, club con il quale è cresciuto e a mosso i primi passi nel grande calcio. L’ex Juventus era arrivato un anno fa come consulente di mercato e aveva firmato per una singola stagione. L’accordo, quindi, termina nella giornata odierna di comune accordo. “Sono grato per questa collaborazione e per la fiducia che è stata riposta in me. Abbiamo creato condizioni molto buone e una struttura importante. Auguro allo Stoccarda i migliori successi”. A dare l’annuncio della separazione è stato il club tedesco tramite i propri canali social.

Foto: Twitter Stoccarda