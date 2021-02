Ufficiale: si ritira Pitroipa, leggenda della Burkina Faso

Non è semplice trovare calciatori conosciuti africani. Ancor meno semplice della Burkina Faso. Eppure uno c’è, o meglio c’era: Jonathan Pitroipa. attraverso i propri canali social infatti, il campione burkinabè ha annunciato l’addio al calcio giocato dopo oltre 16 anni di attività. Una carriera ricca di soddisfazioni che lo ha portato a giocare in Germania, Francia, Belgio ed Emirati Arabi, segnando nel complesso 73 goal in 462 partite con squadre di club. “Tutte le cose buone hanno una fine”, questo l’incipit del messaggio che Jonathan Pitroipa affida ai suoi profili social per annunciare la decisione.

foto: Twitter Personale