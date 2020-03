Ufficiale: si ferma anche la Superligaen danese

Anche il calcio danese si ferma di fronte al Coronavirus. E’ questa la decisione della Federcalcio della Danimarca che è seguita al provvedimento emanato ieri sera dallo Stato danese. Ecco il comunicato integrale:

“La Divisional Association ha deciso di sospendere tutte le attività calcistiche per le prossime due settimane. Tale provvedimento si applica ai massimi tre campionati: 3F Super League, NordicBet Liga e 2nd Division. A seguito della conferenza stampa del Primo Ministro della scorsa notte, la Divisional Association ha deciso di rimandare le prossime partite delle prime tre serie di calcio per almeno due settimane. Ciò significa che la partita già rinviata stasera tra AGF e Randers non verrà giocata, né si terranno le partite dei prossimi due round.”

Foto: profilo ufficiale Twitter Superligaen