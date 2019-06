Con un comunicato apparso sul sito della società, il Novara Calcio comunica che il contratto con Mister William Viali, in scadenza il prossimo 30 giugno 2019, non verrà rinnovato. L’allenatore era arrivato la scorsa estate alla guida del club per poi essere esonerato il 19 febbraio e richiamato il 5 maggio.

Foto: Sito Novara