Ufficiale: si conclude l’avventura di Crociata al SudTirol. Rientra ad Empoli

Si conclude l’avventura di Giovanni Crociata al SudTirol. Il calciatore farà rientro anticipato dal prestito alla società dell’Empoli. Di seguito la nota ufficiale del club:

“L’FC Südtirol comunica il rientro anticipato dal prestito alla società Empoli Football Club del giocatore Giovanni Crociata.

Nato a Palermo l’11 agosto 1997, centrocampista capace di giocare sia sulla fascia sinistra che come centrale o trequartista era arrivato in biancorosso la scorsa estate proveniente dalla società empolese, che ne aveva acquisito i diritti nel gennaio del 2021 dal Crotone, con cui il giocatore aveva conquistato da titolare la promozione in A nel 2020. Nella scorsa stagione, dopo una gara in A con l’Empoli aveva giocato 24 gare (un assist) in serie B con la maglia della Spal. Nella corrente stagione ha disputato 5 gare in Serie B con la casacca biancorossa dell’FC Südtirol mettendo a referto un assist.

FC Südtirol esprime la propria gratitudine per il prezioso contributo fornito da Giovanni Crociata e gli augura un prosieguo di carriera sportiva ricco di soddisfazioni”.

