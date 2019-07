Ufficiale: Shurrle è un nuovo giocatore dello Spartak Mosca

Lo Spartak Mosca, attraverso i propri canali ufficiali, ha ufficializzato l’acquisto di Andre Shurrle allo dal Borussia Dortmund. Dopo l’esperienza in Premier League con il Fulham, il club tedesco ha deciso di accettare l’offerta di prestito per l’attaccante campione del mondo nel 2014 con la Germania. Questa la nota del club russo: “FC Spartak-Mosca e Borussia Dortmund hanno concordato il trasferimento in prestito, con diritto di riscatto, del centrocampista offensivo Andre Shurrle”.

Foto: Twitter Spartak Mosca