Ufficiale: lo Shenzen esonera Donadoni. Al suo posto Jordi Cruyff

I media cinesi hanno rivelato che Roberto Donadoni è stato esonerato dallo Shenzhen FC dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Henan Jianye ieri sera. Secondo la testata Titan Sports Plus, lo Shenzhen FC è in trattative con Jordi Cruyff e potrebbe nominare l’ex allenatore del Chongqing Dangdai come successore di Roberto Donadoni. “Grazie al Signor Donadoni e al suo staff, auguriamo loro tutto il meglio per il futuro lavoro e nella loro vita!” il comunicato della società cinese.

Foto: Sito Ufficiale Shenzen