Ufficiale: Sgarbi nuovo giocatore del Pescara

08/08/2025 | 17:33:23

Ufficiale, Lorenzo Sgarbi riparte dal Pescara. Ora c’è l’annuncui degli abruzzesi: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, dalla SSC Napoli, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Sgarbi.

Esterno offensivo classe 2001, Sgarbi è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, maturando esperienza nelle categorie professionistiche con le maglie di Legnago, Renate, Pro Sesto, Avellino, Bari e Juve Stabia.

Giocatore rapido, tecnico e duttile, arriva a Pescara con grande entusiasmo e determinazione per contribuire al cammino biancazzurro. Benvenuto Lorenzo!”

FOTO: Sito Pescara