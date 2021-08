Ufficiale: sette giovani lasciano il Vicenza e vanno in Serie D

Nuova avventura in Serie D per molti giocatori in rosa nella Primavera biancorossa nella scorsa stagione:

Di seguito le operazioni:

Cariolato Fabio, centrocampista classe 2002, trasferimento temporaneo all’FC Arzignano Valchiampo

Cinel Filippo, difensore classe 2002, trasferimento temporaneo all’ASD Cjarlins Muzane

Firulesko Kristijan, difensore classe 2003, trasferimento temporaneo all’SSD Cartigliano

Grancara Alberto, attaccante classe 2003, trasferimento temporaneo all’FC Arzignano Valchiampo

Ouro Agouda Issa, attaccante classe 2002, trasferimento temporaneo all’Union Clodiense Chioggia Sottomarina

Rocco Marco, difensore classe 2003, trasferimento temporaneo all’FC Spinea 1966

Zecchin Alberto, portiere 2003, trasferimento temporaneo all’SSD Cartigliano

In bocca al lupo ragazzi per questa nuova esperienza!