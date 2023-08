Ufficiale: Sersanti in prestito al Lecco

Nuova avventura per Alessandro Sersanti: il difensore della Juve Next Gen giocherà questa stagione con la maglia del Lecco. Il calciatore arriverà in prestito fino al 2024. L’annuncio è arrivato dalla società bianconera tramite un tweet ufficiale.

Foto: Twitter Next Gen