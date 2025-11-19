Ufficiale: Serpini nuovo allenatore del Sorrento, Cacace diventa ds

19/11/2025 | 10:20:45

Il Sorrento annuncia l’arrivo di Serpini in panchina e Cacace come ds: “Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto che il nuovo responsabile tecnico della prima squadra è mister Cristian Serpini. Serpini, nato a Castelfranco Emilia il 23 marzo del 1972. Serpini ha vinto in carriera sei campionati partendo addirittura dalla II Categoria; nella stagione 2023/2024 ha portato il Carpi tra i professionisti e lo scorso anno ha guidato la formazione modenese alla permanenza in Serie C senza passare dai play out. Con lui arriva a Sorrento anche il vice allenatore Mirko Magistro mentre a completare lo staff tecnico saranno i riconfermati Giuseppe Ambrosio (preparatore atletico) e Bruno Conte (collaboratore tecnico) oltre al preparatore dei portieri Nando Ulliano (già in passato in prima squadra ed in forza in questa stagione alla Primavera del Sorrento). La gestione sportiva della prima squadra sarà affidata a Davide Cacace, direttore sportivo diplomato a Coverciano e bandiera del Sorrento, che è già nei ranghi dirigenziali del club e che ha allestito la squadra Primavera (attualmente in testa al proprio campionato con 7 vittorie in 7 gare)”.

foto sito sorrento