Dopo più di sei mesi di inattività e l’addio al Siviglia, Sergio Ramos ha firmato un contratto annuale con i Rayados de Monterrey. Il difensore spagnolo giocherà per i vice-campioni del torneo nazionale in Messico, nonché in uno dei club che rappresenteranno il Paese nella prossima edizione del Mondiale per Club

Foto: X Rayados