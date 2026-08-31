Ufficiale: Sergio Martinez nuovo giocatore del Real Madrid

31/08/2026 | 12:20:00

Sergio Martinez nuovo giocatore del Real Madrid, il comunicato ufficiale: “Il Racing Santander e il Real Madrid CF hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Sergio Martínez . Il club madrileno si è impegnato a versare, in un’unica soluzione, l’intero importo previsto dalla clausola rescissoria del contratto che legava il Real Racing Club al giocatore. Di conseguenza, il giocatore di Laredo lascia la rosa del Racing. Dal Racing , la squadra in cui Sergio milita da quando aveva 10 anni e dove ha scalato tutte le categorie, dalla squadra Under 12 B alla prima squadra (con cui ha disputato 15 partite), vogliamo augurare al giovane calciatore tutto il successo che merita nelle sue prossime sfide professionali e personali. Buona fortuna, Sergio! Siamo molto orgogliosi dei tuoi progressi nel nostro club e di come hai difeso la maglia in tutti questi anni. Lo stadio El Sardinero sarà sempre casa tua”.

foto sito racing