Ufficiale: Sergio Conceicao nuovo giocatore dell’AEL Limassol

16/07/2025 | 09:48:58

Il fratello di Francisco e uno dei quattro figli di Sergio Conceicao inizia l’avventura all’AEL Limassol. Arriva il comunicato dei ciprioti che hanno annunciato l’arrivo di Sergio Conceicao: “Il Consiglio di Amministrazione dell’AEL annuncia l’accordo di massima con il calciatore portoghese Sergio Conceicao. Conceicao ha 28 anni (12/11/1996) e proviene dalle giovanili del Porto. Gioca principalmente sulla fascia destra come ala, ma può fornire soluzioni affidabili anche nel centrocampo offensivo della squadra. Allo stesso tempo, è un profondo conoscitore del calcio cipriota, avendo giocato per l’Anorthosis Famagusta la scorsa stagione, con la quale ha collezionato 32 presenze, 6 gol e 11 assist in tutte le competizioni. Il trasferimento verrà completato nei prossimi giorni, una volta arrivato il giocatore a Cipro e completati gli esami medici necessari. Diamo il benvenuto a Sergio Conceicao nella grande famiglia dell’AEL e gli auguriamo ogni successo con la maglia blu e gialla”.

foto: sito Limassol