Ufficiale: Sergi Dominguez lascia il Barcellona e va alla Dinamo Zagabria

30/06/2025 | 19:50:09

Sergi Dominguez lascia il Barcellona e firma con la Dinamo Zagabria.

Questa la nota del club: “Il giovane difensore spagnolo Sergi Dominguez è un nuovo giocatore della Dinamo. Dominguez ha firmato un contratto pluriennale con i Blues e arriva al Maksimir dopo essere cresciuto nelle giovanili del Barcellona, ​​la famosa Masia. Nella squadra allenata da Mario Kovačević si giocherà un posto in difesa, principalmente nel ruolo di terzino destro.

È nato il 1° aprile 2005 a Barcellona e all’età di 15 anni è entrato a far parte de La Masia, dove ha militato dall’Under 16 all’Under 19, giocando nelle giovanili e poi approdando nella prima squadra del Barcellona. La scorsa stagione ha disputato sei partite ufficiali, due delle quali in Champions League. Ha fatto parte anche della nazionale cadetta e juniores spagnola, ed è stato per un breve periodo capitano della nazionale Under 19.

“Sono entusiasta di essere arrivato a Zagabria. Naturalmente Dani Olmo mi ha parlato molto del club e della città, quindi ho aspettative elevate e positive. La Dinamo è un club che punta a vincere trofei ed è per questo che sono venuto qui. Voglio continuare a crescere e penso che questo sia il club giusto per un giovane giocatore come me. Non vedo l’ora di unirmi ai ragazzi e prepararmi al meglio per la nuova stagione”, ha dichiarato Dominguez dopo la firma del contratto. Caro Sergi, benvenuto nel club! Ti auguriamo tanta fortuna e successo con la maglia azzurra!”.

Foto: logo Dinamo Zagabria