Ufficiale: Seregno, per il centrocampo c’è Roberto Marino

Iniezione di gioventù ed entusiasmo per la linea mediana del Seregno. In data odierna, la società ufficializza l’ingaggio di Roberto Marino, che ha sottoscritto un contratto biennale. Centrocampista, impiegabile da mezzala o da playmaker, Marino è nato a Catania il 24 settembre 1998 ed è cresciuto nelle fila del settore giovanile del Catania. Il suo percorso a livello Senior è quindi cominciato con le Due Torri in serie D (nella stagione 2015-’16). Sono seguite le esperienze nella Sicula Leonzio in serie D (nel 2016-’17), nella Reggina in serie C (nel 2017-’18 e nel 2018-’19) e nell’Alma Juventus Fano in serie C (nel 2019-’20 e nel 2020-’21). In totale, nonostante la giovane età, il giocatore ha già collezionato 115 presenze e 4 reti in serie C.

Foto: logo Seregno Twitter