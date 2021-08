Ufficiale: Seregno, dalla Salernitana arriva in prestito Gaetano Vitale

Il Seregno, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato l’arrivo in prestito di Gaetano Vitale. Il centrocampista classe 2001 arriva in Brianza con la formula del prestito dalla Salernitana. Ecco la nota del club:

“Acquisto di grande prospettiva per il Seregno. In data odierna, la società azzurra comunica di aver ottenuto dalla Salernitana il prestito di Gaetano Vitale. Nato a Castellammare di Stabia, nel napoletano, il 4 agosto 2001, centrocampista, Vitale vanta nel suo curriculum un biennio nel Sorrento in serie D, in cui ha accumulato in totale 53 presenze e 5 reti, ed un’annata nel Foggia in serie C, durante la quale è sceso in campo 30 volte, andando a bersaglio in 2 occasioni. Proprio la sua prima esperienza sul palcoscenico della terza serie nazionale gli ha consentito di segnalarsi come uno dei migliori giovani della categoria. L’atleta ha sottoscritto con il Seregno un contratto annuale”.

Foto: Facebook Seregno