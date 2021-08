Ufficiale: Seregno, arriva Signorile in prestito dal Milan

Bel colpo in attacco del Seregno, che si assicura il prestito di Sabino Signorile, classe 2002 proveniente dal Milan. Lo ha annunciato Ninni Corda, direttore generale del club brianzolo, che ha così commentato l’esito positivo dell’operazione con i rossoneri:

“Concludere un’operazione con una società del livello del Milan costituisce sempre un motivo d’orgoglio per una realtà come la nostra, che si riaffaccia in quest’estate al calcio professionistico. Signorile è un ragazzo di talento, che con noi avrà la prima possibilità concreta di mettersi in mostra su un palcoscenico importante. Starà a lui, con impegno e sacrificio, convincere lo staff tecnico a concedergli fiducia. Per quanto ci riguarda, siamo convinti che abbia il potenziale che serve per emergere”.

Foto: Instagram Signorile