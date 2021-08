Ufficiale: Seregno, arriva il difensore Cristian Anelli

È ufficiale: Cristian Anelli, difensore classe 1989, è un nuovo giocatore del Seregno. Lo ha annunciato il club brianzolo tramite la propria pagina Facebook. Ecco la nota:

“Innesto di grandissimo spessore per la retroguardia del Seregno. In data odierna, la società comunica di essersi assicurata le prestazioni del difensore Cristian Anelli, appena svincolatosi dal Foggia. Mantovano di Asola, nato l’1 febbraio 1989, Anelli ha cominciato il suo percorso agonistico con il Parma, con cui ha esordito in serie A nella stagione 2007-’08. Dopo aver vestito la maglia gialloblù anche nella successiva annata in serie B, senza scendere nuovamente in campo, l’atleta è passato alla Giacomense in serie C/2, dove è rimasto tra il 2009-’10 ed il 2011-’12. Sono seguite le esperienze a Montichiari in serie D (2012-’13), all’Alzano Cene in serie D (dall’estate al dicembre del 2013), di nuovo al Montichiari in serie D (dal dicembre del 2013 al giugno del 2015), alla Pergolettese in serie D (dall’estate del 2015 al dicembre del 2016), al Fanfulla in serie D (dal dicembre del 2016 al giugno del 2017), al Como in serie D (dal 2017-’18 al 2018-’19) ed al Foggia in serie D ed in serie C (dal 2019-’20 al 2020-’21). In totale, Anelli, che con il Seregno ha sottoscritto un contratto biennale, in carriera ha disputato 218 partite, condite da 11 reti”.

Foto: Facebook Seregno