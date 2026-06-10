Ufficiale: Senesi firma con il Tottenham a parametro zero

10/06/2026 | 19:21:46

Il Tottenham ha annunciato l’ingaggio a parametro zero di Marcos Senesi.

Questo il comunicato:

“Siamo lieti di annunciare l’ingaggio di Marcos Senesi.

Difensore di grande esperienza nella nazionale argentina, si unirà a noi il 1° luglio, previa autorizzazione internazionale, alla scadenza del suo contratto con l’AFC Bournemouth.

Marcos, difensore centrale mancino e dotato di grande fisicità, si unisce a noi dopo quattro stagioni di successo con l’AFC Bournemouth.

Originario di Concordia, in Argentina, ha iniziato la sua carriera con il San Lorenzo, una delle squadre più importanti di Buenos Aires, partendo dal settore giovanile prima di approdare in prima squadra e fare il suo debutto da professionista nel settembre 2016.

Dopo un decennio trascorso nella capitale argentina, nel 2019 si è trasferito in Europa per unirsi al Feyenoord, squadra olandese, con cui ha raggiunto la finale della Coppa d’Olanda (KNVB Cup) nella sua prima stagione.

In ognuna delle sue tre stagioni a Rotterdam, ha partecipato a competizioni europee, disputando tutte le partite tranne una delle 13 del Feyenoord che hanno portato la squadra alla finale inaugurale della UEFA Europa Conference League nel 2022.

Trasferitosi in Inghilterra e nella Premier League nello stesso anno, si unì all’AFC Bournemouth, dove ha trascorso gli ultimi quattro anni. Elemento chiave della squadra dei Cherries, che ha scalato costantemente la classifica, ha concluso la sua esperienza sulla costa meridionale contribuendo alla storica qualificazione del club alle competizioni europee.

Nella scorsa stagione ha disputato una delle sue migliori annate di sempre. Difensore abile nel palleggio, ha effettuato oltre 2.300 passaggi nella massima serie, con nessun altro giocatore di movimento che ha completato più passaggi lunghi di lui (182). Solido in difesa e pericoloso in attacco, nessun difensore centrale ha prodotto più assist di Marcos, che si è inoltre classificato tra i primi tre giocatori della Premier League per numero di intercetti, blocchi e respinte.

Nella Nazionale argentina dal 2022, ha collezionato tre presenze.

Benvenuto, Marcos!”.

Foto: sito Tottenham