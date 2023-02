Ufficiale: Senderos, ex Arsenal e Milan, sollevato dall’incarico di direttore sportivo del Servette

Philippe Senderos non è più il direttore sportivo del Servette FC. L’ex difensore dell’Arsenal e del Milan è andato via per scelta del Consiglio di Amministrazione che proseguirà ora il suo lavoro per un cambiamento strategico volto a ottimizzare l’organizzazione del club, in particolare nel settore sportivo.

́ Fin de la collaboration avec Philippe Senderos. https://t.co/86Eq1lpcH6 pic.twitter.com/BTk1n8hdff — Servette FC (@ServetteFC) February 13, 2023

Foto: twitter Servette