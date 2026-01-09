Ufficiale: Semenyo è un calciatore del Manchester City

09/01/2026 | 10:10:20

Il Manchester City ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante del Bournemouth, Antonie Semenyo, il giocatore si è legato al club con un contratto di 5 anni.

Ecco il comunicato del City:

“Il Manchester City è lieto di confermare l’ingaggio di Antoine Semenyo dall’AFC Bournemouth.

Il ventiseienne ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo, che lo vedrà rimanere all’Etihad Stadium fino al 2031.

Semenyo ha avuto un’ascesa fulminea, diventando uno degli attaccanti più temuti della Premier League.

Nato a Londra da origini ghanesi, Semenyo ha iniziato la sua carriera professionistica al Bristol City, ma ha anche prestato la sua maglia al Bath City, al Newport County e al Sunderland, affinando ulteriormente le sue capacità.

Dopo aver impressionato all’Ashton Gate, il Bournemouth ha individuato il suo potenziale e lo ha portato in Premier League a metà della stagione 2022/23, da dove la sua carriera è andata di bene in meglio.

Giocando principalmente sulla fascia sinistra di un trio di centrocampisti offensivi, il periodo trascorso da Semenyo con i Cherries lo ha visto emergere come uno degli attaccanti più interessanti e ambiti della Premier League.

Ora, dopo aver totalizzato 110 presenze con il Bournemouth, il nazionale ghanese è pronto a lanciarsi in una nuova entusiasmante sfida con il City, dove aggiungerà ulteriore talento e pericolosità alla squadra di Pep Guardiola.

Sarà disponibile da subito per il City e potrà giocare anche nella semifinale di andata della Carabao Cup di martedì prossimo a Newcastle.

“Sono davvero orgoglioso di essere arrivato al Manchester City”, ha detto Semenyo”.

Foto: sito Manchester City