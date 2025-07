Ufficiale: Seghetti al Livorno. Arriva dall’Empoli

31/07/2025 | 19:15:35

Il Livorno ha annunciato l’arrivo di Seghetti dall’Empoli tra i pali, il comunicato degli amaranto: “Jacopo Seghetti è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! Classe 2005, cresce nelle giovanili dell’Empoli con cui la scorsa stagione fa il suo esordio in Serie A, giocando anche da titolare nella cavalcata in Coppa Italia che si ferma in semifinale contro il Bologna. Benvenuto Jacopo!”

foto: sito Empoli