Ufficiale: Sebastiano Bianchi è un nuovo calciatore del Picerno

30/06/2025 | 10:26:05

Sebastiano Bianchi è un nuovo calciatore del Picerno. Ecco il comunicato del club: L’AZ Picerno comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Bianchi dall’Arezzo. Classe 2003, Bianchi è un centrocampista centrale cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella. Nelle ultime due stagioni in Serie C ha rispettivamente vestito le maglie di Arezzo e Casertana, collezionando 24 presenze e due goal. Bianchi ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Foto: insta Picerno