Ufficiale: Scuffet nuovo portiere del Pisa

23/07/2025 | 16:50:23

Il Pisa ha annunciato l’arrivo di Simone Scuffet come nuovo portiere.

Questa la nota: “Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Cagliari Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Scuffet, che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori. Classe 1996, Scuffet ha alle spalle una carriera di grande prestigio che lo ha visto protagonista in tutte le Nazionali giovanili e più volte nel gruppo Azzurro. Cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, squadra con cui debutta giovanissimo in Serie A, nel suo percorso professionale ha vestito le maglie di Cluj, Cagliari, Spezia, Spezia, Como, Apoel Nicosia, Cagliari e Napoli; con i partenopei, nella stagione appena conclusa, ha conquistato il titolo Tricolore. Simone Scuffet ha firmato un contratto che lo legherà al Pisa fino al 30 giugno 2028. A lui rivolgiamo i nostri migliori auspici per questa nuova e importante esperienza in maglia Nerazzurra”.

Foto: Facebook Pisa